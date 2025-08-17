［J2第26節］千葉 １−０ 徳島／８月16日／フクダ電子アリーナ ２位の千葉が３位の徳島をホームに迎えた一戦。25試合で13失点という堅守を誇る徳島に対し、なかなかゴールを奪えずにいた千葉だが、65分にオウンゴールで決勝弾をもぎ取り、前節の大宮戦（〇１−０）に続く、上位対決をクリーンシートで連勝し、首位の水戸との勝点差を「３」に縮めてみせた。17年ぶりのJ1へ、小林慶行監督体制３年目でこれまでにない風に乗って