○ 広島 5 − 3 ヤクルト ●＜15回戦・マツダ＞16日にニッポン放送で放送された広島−ヤクルト戦（RCCラジオの制作）で解説を務めた天谷宗一郎氏が、『3番・ショート』でスタメン出場した広島・小園海斗について言及した。第2打席に安打を放った小園は5−3の7回無死走者なしの第4打席、ヤクルトの左腕・長谷川宙輝が投じた初球のストレートをレフトへ二塁打を放った。この打撃に天谷氏は「ナイスバッティングですよね。対左