［戦後８０年］食の記憶＜４＞戦局の悪化で食料事情がいっそう窮迫すると、野草や昆虫などほぼ食用とされてこなかったものも活用されるようになった。寄せられた投稿では、食料の確保に必死だった様子がうかがえる。国は今まで捨てていた野菜の葉や皮、芯のほか、ほとんど食用とされてこなかった野草、昆虫なども工夫して食べるよう国民に求めた。これらは「決戦食」と呼ばれ、１９４３年から読売新聞の見出しにも登場する。