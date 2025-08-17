吉岡里帆と水上恒司 吉岡里帆、水上恒司がこのほど、都内で行われた 映画『九龍ジェネリックロマンス』（８月29日公開）夕涼み試写会に登壇した。眉月じゅん氏による人気漫画の実写映画化。九龍城砦を舞台に、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。鯨井令子役は吉岡里帆、工藤発役を水上恒司と、W主演で務める。艶やかな浴衣姿で登場した２人。九龍の街で働き、先輩社員・工藤に恋をするも、過去の記憶