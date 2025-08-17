ホワイトハウスの大統領執務室で前回行われた首脳会談に同席したバンス氏（座席の右から２人目）＝２月２８日/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米ホワイトハウスの大統領執務室で１８日に予定されるトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の首脳会談に、バンス副大統領も同席する見通しであることが分かった。事情に詳しい情報筋がＣＮＮに明らかにした。ゼレンスキー氏が前回２月に大統領執務室を訪れた際、バンス