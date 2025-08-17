◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0巨人（16日、東京ドーム）0-3で迎えた9回、巨人のマウンドに上がったのはドラフト5位の宮原駿介投手。2軍で練習していましたが、急きょ、昇格となりました。昇格を告げられたときには驚きしかなく、急いで準備し、東京ドームの道すがら、両親や祖父母、お世話になった人に電話で昇格のニュースを伝えたそうです。「いろんな話もできたので、そこで落ち着いてできたのかなというのもあります」1アウト