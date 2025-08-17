スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送された。【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード／ストリーミングサイトにてスタートした。この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル（三