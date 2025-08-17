MBS（毎日放送）の清水麻椰アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。 【写真】人気芸人と「サタプラ」ロケでポーズを決める清水麻椰アナ 清水アナは「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！」と報告。「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」と端的に思いを記していた。 このおめでたい報告に、フォロワーからは「末永くお幸