「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、長嶋氏の闘病を支え、喪主も務めた次女・三奈さんも出席。笑みを浮かべながらレジェンド達と一緒にプレーボールコールを務めた。三奈さんは長嶋さんの葬儀で喪主を務め、心温まるスピーチがファン心を揺さぶった。この日はグラウンドに姿を見せると満面の笑みを浮かべ、松井秀喜氏らと一緒にプレーボールコールも。その際は列の中