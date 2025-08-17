◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜―津田学園（１７日・甲子園）大会本部は、横浜（神奈川）の伊藤大和選手（背番号１７）が体調不良のため本日の試合を欠場することを発表した。伊藤は１回戦、２回戦とも出場機会がなかった。