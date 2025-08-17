元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。スタジオでは巨人について１３日の中日戦で田中将大投手の日米通算１９９勝目がまたもお預けとなったことを話題にした。中５日で先発。初回に丸佳浩外野手の先頭打者本塁打などで幸先良く３点をプレゼントしてもらったが、５回に二塁手・門脇の痛い失策も絡んで一気に追いつかれ降板。自責０ながら