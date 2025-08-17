声優・俳優の津田健次郎（５４）が１６日放送の「アナザースカイ」（日本テレビ系）に出演。仕事観を明かした。津田は、１歳から７年暮らしたというインドネシア・ジャカルタを訪れ、半生を振り返った。日本に帰国後、疎外感があったといい中学生の頃には「流行っているものが全然良いと思えなくて、（自分が）マイノリティだなという感覚があった。でも逆にいえば、その違和感が今の自分の職業に直結したなと思う」と語った