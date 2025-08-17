海も山もある、観光の名所「糸島」。遊んで疲れた日は、そのまま泊まりたいですよね。今回ご紹介するのは、海のすぐ近くにある無人旅館「TUMUGU（つむぐ）」。手ぶらで来れちゃう、思いやり満載の宿です！人を、想いを、ご縁を紡ぐ▲「TUMUGU」は、天神から車で約1時間。糸島半島の海沿いにあります。▲目に留まる「絲（いと）」の文字。この字には「人を、想いを、ご縁を紡ぐ」という願いが込められています。▲「TUMUGU」の部屋