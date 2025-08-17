ClarksのCloudsteppers™シリーズから、待望の新作「Solevana（ソルヴァーナ）」が登場しました。まるで雲の上を歩くようなPillowSoft™フットベッドと、衝撃を吸収する超軽量のSolevana Foamアウトソールで、一歩ごとに足も心もリフレッシュ。22cm～25cmのサイズ展開と豊富なデザインで、日常からお出かけまで大活躍してくれそうですね！ 驚くほど軽くて快適な履き心地 Solevanaの最大の魅