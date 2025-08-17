昆明税関の統計データによると、中国雲南省の今年1〜7月のメコン川流域5カ国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム）への輸出入額は、前年同期比6．3％増の659億4000万元（約1兆3500億円）に達し、ASEAN10カ国への輸出入額の89．3％を占めました。そのうち、輸出額は前年同期比10．2％増の245億5000万元（約5026億円）で、輸入額は同じく4．2％増の413億9000万元（約8474億円）でした。雲南省とラオス国境に位置する関