福岡市は16日、市内の女児（0）がはしか（麻疹）に感染したと発表した。市によると、女児は15日に発症し、発熱や鼻汁の症状がある。7日に面識のない感染者の40代男性と同じ建物内におり、空気感染したという。市は、発熱や発疹といったはしかの症状が出た人やワクチン未接種の人は、かかりつけ医などに相談するよう呼びかけている。（笠原和香子）