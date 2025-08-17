タレントの大沢あかねが17日までに自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。16日に誕生日を迎えた大沢は「本日40歳になりました」と報告。夕暮れの海をバックに船に乗る自身のショットを公開した。「自分の人生を振り返ってみると10代から本格的にお仕事をはじめて20代、30代とても慌ただしく過ぎていくそんな時間でした」と振り返った。続けて「40代もきっと慌ただしくせっかちに過ごしている自分