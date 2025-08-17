明治安田J1アルビレックス新潟は、16日、ホームで川崎フロンターレと対戦。1－1の引き分けで連敗を6で止めたものの、勝利とはなりませんでした。ここまでチームワーストに並ぶ6連敗中のアルビは、新加入選手6人をスタメンに起用し川崎を迎え撃ちました。前半7分、新加入の小原が相手からボールを奪うと、細かくパスを繋ぎ最後に決めたのは白井。加入後初ゴールで、アルビが先制します。