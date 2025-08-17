飲みの席で交わした何気ない会話が、後日、まさかの「請求」に発展するなんて--。野球チームの立ち上げを話していた男性から、「ユニフォームを注文したから代金を払って」と突然連絡が来たという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者によると、「その場で希望の背番号は言ったが、正式に参加を表明したつもりはない」といいます。勝手に注文されたユニフォーム代を請求されることに疑問を抱いているようです。具体的な