¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»þ»ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ö¼Âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤ÆÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»ö¼Âº§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·