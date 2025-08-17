[8.16 エールディビジ第2節 ヘラクレス 1-4 NEC]オランダ・エールディビジは16日に第2節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECは敵地でヘラクレスと対戦し、4-1で開幕2連勝。途中出場の塩貝が2ゴールを決める活躍を見せた。NECは佐野と小川が開幕戦に続いて先発入り。開幕戦は体調不良でメンバー外だった塩貝は、今節ベンチスタートとなった。開始3分に先制を許したNECだが、前半13分に相手選手がレッ