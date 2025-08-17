今月には、主演を務める映画『8番出口』が公開予定。これまであまりなかった役柄にも注目したい（写真：映画『8番出口』【公式】Xより）【書影を見る】タレント本とは趣の異なる新書を出版した二宮和也このところ、二宮和也の姿と名前を目にすることが一段と増えた印象だ。従来の歌や演技だけではない。YouTube出演やバラエティ番組、音楽番組の司会もある。さらには今年、ありがちなタレント本とは趣の異なる新書を出版したことも