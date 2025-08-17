石川県の茶谷義隆・七尾市長のＸ（旧ツイッター）の個人アカウントが、何者かに乗っ取られたことが分かった。乗っ取られたアカウントでは、暗号資産に関する英文の投稿が相次いでリポストされており、茶谷氏はＸ社に問い合わせるなど対応を急いでいる。茶谷氏によると、７月下旬からアカウントへのログインができなくなった。１５日夜には、アカウント名やアイコンの画像が外国人を装ったものに変えられていることに気づいたと