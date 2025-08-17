北海道と気象台は、17日午前9時35分に、土砂災害警戒情報を豊富町に発表しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖や沢の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、防災や避難に関する情報に注意してください。＜土砂災害警戒情報