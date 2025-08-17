元中日監督の落合博満氏が１７日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演。現役引退を表明した中日・中田翔内野手について「まだまだやれた選手だと思うけどね」と語った。引退についてコメントを求められた落合氏は「ちょっと早いような気がします。まだまだやれたような気がします」と語った。巨人時代から中田のことは気にかけており、２２年シーズンで体重を２０キロ増量して臨んだ際には「ある。俺の場合そうだった」と飛距