気象台は、午前9時34分に、洪水警報を猿払村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・猿払村に発表 17日09:34時点宗谷地方では、17日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、17日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■猿払村□洪水警報【発表】17日夜遅くにかけて警戒■浜頓別町□大雨警報・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間17日昼