◇インターリーグヤンキース―カージナルス（2025年8月16日セントルイス）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が16日（日本時間17日）、敵地でのカージナルス戦に「3番・DH」で先発出場。3回に今季39号を放ち、2年連続40本塁打に王手をかけた。ジャッジは初回に先制の適時二塁打を放つと、2―5の3回には今季ナ・リーグ4位タイの11勝を挙げている右腕グレイの速球を捉え、右中間席へ反撃の一発をたたき込んだ。打