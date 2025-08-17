アメリカの人気バンド、マルーン5の元ベーシストであるミッキー・マデンが、今年5月に結婚したばかりの妻キャサリン・ブレア・ボウマンから、DVを告発された後、離婚を申請された。【関連】「マルーン5」フォトギャラリーPeopleによると、2人は現地時間2025年5月6日に結婚するも、7月30日、キャサリンがDVを理由に、ミッキーに対する接近禁止令をロサンゼルス郡高等裁判所に申請。彼女と愛犬2匹に対する保護が認められた。それ