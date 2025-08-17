◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜―津田学園（１７日・甲子園）第２試合のスタメンが発表された。横浜は最速１５２キロを誇る２年生右腕・織田翔希が、津田学園は好投手の呼び声高いサウスポーの桑山晃太朗（３年）が先発マウンドに立つ。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・横浜】（二）奥村凌大（三）為永皓（中）阿部葉太（左）奥村頼人（一）小野舜友（遊）池田聖摩（右）江坂佳史（捕）駒橋