北海道・森警察署は2025年8月16日正午すぎ、暴行の疑いで兵庫県に住む自称・会社員の男（45）を現行犯逮捕しました。男は8月16日午前11時30分ごろ、森町本町の駐車場で男が運転する車の前に立つ男性（48）を認識しながら車を発進させ、男性に衝突させる暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、被害にあったのは北斗市の男性（48）で、男性は飲食店の列に並んでいました。男が男性が並んでいるにもかかわらず割り込み