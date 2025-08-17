北海道江差町南浜町の町道で、2025年8月17日深夜、クマ1頭が目撃され、午前6時前に付近の家庭菜園が荒らされているのが発見されました。17日午前0時10分ごろ、「車の中からクマを見ました」と110番通報がありました。警察によりますと、現場は江差町立南が丘小学校付近の町道で、地元の人が北から南方向へ車で走っていたところ、100メートルほど先にいるクマを目撃したということです。目撃されたクマは1頭で、体長1メӦ