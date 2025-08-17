北海道羅臼町岬町付近でクマの目撃がありました。警察によりますと、2025年8月17日午前4時10分ごろ、「海岸線に2メートルくらいのクマがいる」と通報がありました。クマを目撃したのは付近に住む住民で、家の中から300メートルほど先のモセカルベツ川下流の海岸線でクマ1頭を目撃したということです。クマは、天狗岩トンネル方向の山の中へいなくなったということです。この付近では、8月14日、羅臼町と斜里町にまたが