【甲子園スターを直撃！】【もっと読む】長崎を熱狂させた海星・酒井圭一さんが当時を語る…プロ引退後はスカウトとして大谷翔平を担当山口重幸（岩倉・東京・投手兼4番）＝1984年春優勝◇◇◇1984年4月4日。甲子園に新たなヒーローが誕生した。甲子園初出場にして初優勝を飾った岩倉（東京）のエース兼4番、山口重幸である。2年生のKK（桑田真澄、清原和博）を擁し、甲子園20連勝だったPL学園（大阪）相手