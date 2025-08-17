夏の高校野球期間中は、NHKの朝の情報番組「あさイチ」（午前8時15分〜）はお休みなのだが、「野球より『あさイチ』を放送して」という声が強いらしい。甲子園の人気低落もあるが、近ごろ「あさイチ」の評判がすこぶるいいのだ。視聴率でも、裏番組の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）を上回ることが少なくない。ミセス大森元貴「あんぱん」登場で…主題歌RADWIMPS野田洋次郎“サプライズ出演”にも高まる期待民放