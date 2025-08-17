「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島がモンテロ、ファビアンの初アベックアーチで８連敗中の森下に２カ月ぶりの勝利をもたらした。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は不安定だった序盤を乗り越え６勝目を手にした森下を評価。一方でモンテロの一発が飛び出した瞬間、ベンチで大喜びしたシーンに「こういう喜ぶ姿をマウンドでも見せてほしい」との“珍注文”も忘れなかった。◇◇森下がベンチの