『仮面ライダーガヴ』と『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』の2本立ての映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』が公開中。映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』のFANTASTICS「Candy Blaze」を使用した主題歌特別映像が公開された。【動画】映画『仮面ライダーガヴ』主題歌特別映像FANTASTICS「Candy Blaze」にあわせ『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9