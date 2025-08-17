◇インターリーグレッドソックス7―5マーリンズ（2025年8月17日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は16日（日本時間17日）、ホームでのマーリンズ戦に「5番・DH」で先発出場し、4打数1安打2打点だった。初回二死1、3塁から右前に先制2点適時打を放った。カウント3−1から相手先発右腕クアントリルの90マイルのカッターを捉えての鋭い打撃だった。3回の第2打席もクアントリルのスライダーを綺麗にすくいあげ