名古屋プリンスホテル スカイタワーは、「矢場とん」とのタイアップバーガーなど計3種を8月8日から9月15日まで販売する。市内13軒のホテルによる共同イベント「ホテルバーガーラリー in Nagoya」に参画し、同ホテルのオリジナルバーガーとして、名古屋名物みそかつの「矢場とん」とのタイアップバーガー2種を含む計3種を販売する。ピリッと柚子胡椒が香る旨辛仕立ての「矢場とんひれかつ 旨辛柚子胡椒バーガー」（3,200円）、濃厚