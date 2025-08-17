J1リーグ第26節町田 3（2-0）0 C大阪19:03キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 11,971人試合データリンクはこちらリーグ戦6連勝の町田の勢いを警戒したのか、C大阪は慎重な立ち上がりを見せた。守備の際は田中駿汰を最終ラインまで下げ、深い位置からゲームを組み立てようとする。前線の外国籍選手3人の個人技も町田を慌てさせるには十分かに思える序盤戦だった。ところが7分、相馬勇紀のクロスを望月ヘンリー海輝が打点の