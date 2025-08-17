令和4年4月から、65歳の年金受給開始を最長で75歳までの10年間繰下げすることができるようになりました。繰下げ受給を選択することで、年金額を増やすことができるので魅力に感じる方もいると思われます。 しかし、受給前に亡くなった場合に受け取っていない年金はどうなるのでしょうか。本記事で説明していきます。 未支給年金で受け取ることが可能 内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、60歳以上