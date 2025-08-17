歌手華原朋美（51）が17日、X（旧ツイッター）を更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）とやり取りした。華原は、発起人の堀江氏が実行委員長を務めている、今年は今月23日に大分県で開催される大型音楽フェス「BOB2025：別府温泉ぶっかけフェス」の公式サイトを添付。「来年の堀江社長のフェスは絶対行きます。歌いまくります」と宣言した。すると、堀江氏は華原のこのポストを引用し「よろしくお願いします！」とリアクシ