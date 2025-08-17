高須クリニックの高須克弥院長（80）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。過去のクリニック利用者の感謝の言葉に反応しながら、美容整形について持論を展開した。Xでは、高須氏のカウンセリングを受けたという一般ユーザーの投稿が拡散。当該ユーザーは「もう時効だから書くけど、水商売しながら勤労学生してた頃、整形が当たり前すぎる環境に圧されて高須院長の美容カウンセリングを受けたことがある」と明かし「『君は整形し