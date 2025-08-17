Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¹çÊ»20Ç¯¤Îµ­Ç°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢µì1»Ô4Ä®¤Î¹­Êó»ï¤ò¡ÖÉü¹ï¡×¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1974Ç¯¤ËÃÏ¸µ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿²ÅÊæ¹â½ÀÆ»Éô¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¾¡À¹¸ø±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¡¢87Ç¯¤Ë»ÔÌ±¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤À¥Ò¥°¥Þ¤Î²Ö»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÞË­¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿³¹¤ÎÎò»Ë¤òÂ¿ºÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»ïÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µì1»Ô4Ä®¤¬È¯¹Ô¤·¤¿Ìó4Àéºý¤Î¤¦¤Á¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î