筋肉が徐々に動かなくなる難病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）の男性の生きざまを追ったフランスのドキュメンタリー映画「不屈の夏」の上映会が16日、福岡県久留米市六ツ門町の久留米シティプラザで開かれた。日本での上映に尽力し、自身もALSを患う畠中一郎さん（67）＝神奈川県逗子市＝が講演し、患者への支援を呼びかけた。畠中さんは妻慈子さん（64）と登壇し、ALSと診断された時のショックや映画との出合いを振り返った。“