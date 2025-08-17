「原爆忌あの日を知らぬ子と語る」「鐘の音に祈りのときよ終戦日」−。福岡県小郡市やうきは市などで活動する萌黄（もえぎ）俳句会が、戦争や平和をテーマとした「平和を祈る俳句展」を筑邦銀行の5店舗で開いている。戦争の悲惨さや平和を願う気持ちを五七五の17音に込め、時代や世代を超えて見る人々の心に訴えかけている。戦後80年の節目に、戦争や平和について改めて考える契機になればと初めて企画した。小郡、うきは、福