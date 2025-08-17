和紙灯籠を熱気球のように浮かべて故人をしのぶ第12回大淵献燈（けんとう）祭が14日夜、福岡県八女市黒木町大淵の交流施設「げんき館おおぶち」で開かれた。市内外から約50組が申し込み、天国の故人と会話をするように高さ1・5メートルの灯籠を夜空へ上げた。遺族が寄せたメッセージが1組ずつ読み上げられ、来場者の涙を誘った。黒木町の江田知子さんは交通事故で亡くした息子の灯籠を浮かべた。「突然の別れから7カ月。空を見