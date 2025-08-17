北九州市の郷土料理「ぬか炊き」を使ったパンを北九州高校（小倉南区）の生徒が開発した。16、17両日、市などが開催するイベント「紫川ウォーターランド」の会場で販売。「いろんな人にぬか炊きのおいしさを知ってほしい」と呼びかけている。開発したのは、同校の部活動「魚部」の27人。紫川に生息する魚の調査などに取り組む同部は、あまり知られていない北九州名物をPRしようと、ぬか炊きパンを考案。市内のぬか炊き店とパン