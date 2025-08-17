地獄の釜のふたが開くと言われる16日、閻魔（えんま）大王を祭る福岡市博多区中呉服町の海元寺で「閻魔祭」があった。この日は地獄の休日で、その様子を現世からのぞき込めるとされる。お堂には閻魔大王のほか、亡者を責める鬼の牛頭馬頭（ごずめず）、三途（さんず）の川で亡者の衣服をはぎ取る奪衣婆（だつえば）の像が安置されている。灰汁（あく）で固めたこんにゃくを奪衣婆に供え、病気の悪を取り除いてもらうのが習わし