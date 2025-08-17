16日、米ロサンゼルスの日本酒試飲会で、酒を提供した「磯自慢酒造」のブース（共同）【ロサンゼルス共同】市販される日本酒の品評会「サケコンペティション」の実行委員会は16日、米ロサンゼルスで日本酒の試飲会を開いた。海外での認知度向上が狙い。今年の品評会で入賞した酒の製造者を含む七つの蔵元がそれぞれ2種類を提供し、来場者が飲み比べを楽しんだ。品評会は、日本酒の良さを広く伝えようと2012年から日本国内で