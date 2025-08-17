ダイハツの斬新すぎる「軽商用バン」に反響あり！かつてダイハツが展開する軽貨物車シリーズ「ハイゼット」。このシリーズには現在、軽バンや軽トラックなどのモデルが存在しますが、過去には「軽スーパーハイトワゴン」タイプに属する珍しい軽商用モデルもありました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの斬新「軽商用バン」です！（30枚）「ハイゼットキャディー」と名付けられたこのクルマは、一体どのような特徴を持